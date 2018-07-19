Канада реализовала более 60 проектов в Украине с 2014 года, - Гройсман

Новости Политика 19.07.2018 - 13:20

Канада твердо поддерживает Украину в восстановлении территориальной целостности и отражении агрессии России

Начиная с 2014 года Канада объявила о реализации в Украине более 60 проектов на сумму более 400 млн канадских долларов. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам встречи с министром международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо.

Он отметил, что Канада твердо поддерживает Украину в восстановлении территориальной целостности и отражении агрессии России.

"Также для нас важна поддержка Канадой внутренних реформ Украины. Ведь, начиная с 2014 года Канада объявила о реализации более 60 проектов на сумму более 400 млн канадских долларов", - написал премьер.

Гройсман поблагодарил также канадскую сторону за готовность принять следующую международную конференцию по вопросам реформ в Украине.

 

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Опубліковано Volodymyr Groysman Четвер, 19 липня 2018 р.

Напомним, министр международного развития страны Мари-Клод Бибо анонсировала 30 млн технической помощи Канады для Украины.

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