Канада заявила про непохитність підтримки України перед лицем агресії РФ

За словами Саджана, Канада разом з партнерами працює над розбудовою безпечної та демократичної України

Канада незмінно підтримує Україну перед лицем російської агресії. Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан по завершенні свого візиту до Латвії, передає "Укрінформ".

Голова Міноборони Канади підкреслив, що країна разом з партнерами працює над розбудовою безпечної, успішної та демократичної України.

"Канадська підтримка України перед лицем російської агресії - непохитна", - підкреслив міністр.

Саджан, зокрема, зазначив, що Канада надала українським Збройним силам нелетального військового обладнання на понад 16 млн доларів.

"Наша відданість не обмежується лише навчанням військових. У рамках усеосяжної підтримки України Канада надала ЗСУ нелетального військового обладнання на понад 16 млн доларів, і речі ще на 7,25 млн доларів будуть доставлені до кінця березня 2019 року", - сказав він.

"Ми переконані, що підтримка безпеки у Східній Європі допомагає зберігати мир і безпеку у всьому світі", - підкреслив очільник канадського Міноборони.

Нагадаємо, 19 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що з 2014 року Канада оголосила про реалізацію в Україні більше 60 проектів на суму понад 400 млн канадських доларів.

Міністр міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо анонсувала 30 млн доларів технічної допомоги для України.