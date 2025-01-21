Канада завдасть удару у відповідь, якщо США введуть мита на її товари, - Трюдо

Трюдо заявив, що Канада може допомогти Трампу виконати його обіцянку про новий "золотий вік" для Америки. Однак він попередив, що якщо президент США запровадить мита на канадські товари, Оттава завдасть удару у відповідь.

"Ми знаємо, що якщо Сполучені Штати збираються збільшити кількість робочих місць, виробництво та економічне зростання. Їм знадобиться більше енергії, більше ресурсів, все - від пиломатеріалів і бетону до сталі та алюмінію і критично важливих мінералів, які є важливими інгредієнтами економіки майбутнього", - сказав він.

Він зазначив, що Канада забезпечує багато необхідних ресурсів, які знадобляться американській економіці для зростання та процвітання..

Трюдо підкреслив, що Трамп є вмілим переговорником, який любить тримати своїх партнерів трохи поза рівновагою. За його словами, підхід республіканця "дійсно вносить невизначеність".

"Ми це вже проходили. Під час першого терміну перебування президента Трампа на посаді він оголосив про виклики для наших торговельних відносин, які ми змогли подолати", - додав канадський прем'єр.