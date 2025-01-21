Канада нанесет ответный удар, если США введут пошлины на ее товары, - Трюдо

Трюдо заявил, что Канада может помочь Трампу выполнить его обещание о новом "золотом веке" для Америки. Однако он предупредил, что если президент США введет пошлины на канадские товары, Оттава нанесет ответный удар.

"Мы знаем, что если Соединенные Штаты собираются увеличить количество рабочих мест, производство и экономический рост. Им понадобится больше энергии, больше ресурсов, все - от пиломатериалов и бетона до стали и алюминия и критически важных минералов, которые являются важными ингредиентами экономики будущего", - сказал он.

Он отметил, что Канада обеспечивает много необходимых ресурсов, которые понадобятся американской экономике для роста и процветания.

Трюдо подчеркнул, что Трамп является умелым переговорщиком, который любит держать своих партнеров немного вне равновесия. По его словам, подход республиканца "действительно вносит неопределенность".

"Мы это уже проходили. Во время первого срока пребывания президента Трампа на посту он объявил о вызовах для наших торговых отношений, которые мы смогли преодолеть", - добавил канадский премьер.