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Канада готова закуповувати більше продукції США, щоб пом'якшити загрозу тарифів Трампа

Вівторок 14 січня 2025 03:40
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Канада готова закуповувати більше продукції США, щоб пом'якшити загрозу тарифів Трампа Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Канада готова закупити більше товарів у Сполучених Штатів, включно зі своїм наступним флотом підводних човнів. Країна допускає це, щоб заспокоїти стурбованість обраного президента США Дональда з приводу дефіциту в торгівлі між країнами.

Про це заявила посол Канади в США Кірстен Хіллман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Associated Press.

"Ми раді отримати все, що можемо, зі Сполучених Штатів. І у нас є кілька військових закупівель, наприклад, заміна всього нашого підводного флоту. Можливо, це деякі закупівлі, які можуть бути зроблені в США", - сказала вона.

Гіллман зазначила, що Канада купує у Сполучених Штатів більше, ніж будь-яка інша країна. Зокрема, 70% військових закупівель країни надходить з Америки. Це включає в себе план закупівлі 88 винищувачів F-35.

За її словами, торгівля з Канадою підтримує понад 8 млн робочих місць у США, і країна є клієнтом номер один для 36 штатів Америки. Також вона розповіла, що Канада постачає багато первинних матеріалів, які йдуть у виробництво США.

Посол заявила, що торік дефіцит торгівлі між США і Канадою становив 75 млрд доларів, до того ж зазначила, що третина того, що країна продає в Америку - це експорт енергоносіїв.

В інтерв'ю AP Гіллман попередила, що ціни для американців майже негайно зростуть, якщо Трамп реалізує свій план із запровадження 25% мит на всю канадську продукцію.

Під час бесіди вона також відкинула заяви новообраного президента Сполучених Штатів про те, що Канада стане 51-м штатом США, заявивши, що саме так Дональд Трамп веде переговори.

"У нього такий стиль ведення переговорів, який передбачає позиціонування себе якнайкраще для обговорення. Я думаю, що це так", - сказала Гіллман.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який йде, заявив, що політика Трампа щодо мит може різко збільшити витрати для американських підприємств.

Пізніше видання Bloomberg дізналося, у чому полягає суть канадської відповіді. Детальніше про заплановані заходи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
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