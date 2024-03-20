Канада затвердила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною

Як зазначено на сайті Сенату, у Палаті громад угода пройшла перше читання 17 жовтня. У Сенат законопроект пройшов 6 лютого 2024 року, і сьогодні він пройшов останнє читання.

Угода ще має ратифікувати Україна.

Угода про вільну торгівлю

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою була укладена ще у 2017 році та дозволяла країнам скасувати чи знизити мита на більшість товарних позицій.

У вересні минулого року під час візиту до Оттави президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду, яка охоплює тепер не лише торгівлю товарами, а й послугами, інвестиціями та телекомунікаціями.

Раніше ми писали, щоСенат Канади схвалив етап ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною.

Також ми повідомляли, що Палата громад Канади схвалила угоду щодо вільної торгівлі з Україною.