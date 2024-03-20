Канада утвердила обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Как указано на сайте Сената, в Палате общин соглашение прошло первое чтение 17 октября. В Сенат законопроект прошел 6 февраля 2024 года и сегодня он прошел последнее чтение.

Соглашение, еще должна ратифицировать Украина.

Соглашение о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было заключено еще в 2017 году и позволяло странам отменить или снизить пошлины на большинство товарных позиций.

В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение, охватывающее теперь не только торговлю товарами, но и услугами, инвестициями и телекоммуникациями.

Ранее мы писали, что Сенат Канады одобрил этап ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной

Также мы сообщали, что Палата общин Канады одобрила соглашение о свободной торговле с Украиной.