Канада засудила масовану атаку РФ ракетами і дронами по Україні

Міністерство закордонних справ Канади засудило атаку РФ по Україні 29 грудня ракетами і дронами, яка стала наймасованішою з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Канади в соцмережі Х.
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Варто зазначити, Канада, попри те, що розташована далеко від нашої держави, підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Російська Федерація.
Оттава надала Україні військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав із візитом до Києва.
29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.
Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.
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