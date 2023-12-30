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Канада осудила массированную атаку РФ ракетами и дронами по Украине

Фото: в МИД Канады осудили массированную атаку РФ по Украине 29 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Канады осудило атаку РФ по Украине 29 декабря ракетами и дронами, которая стала самой массированной с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Канады в соцсети Х.

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Стоит отметить, что Канада, несмотря на то, что находится далеко от нашего государства, поддержала украинцев в захватнической войне, развязаной Российской Федерацией.

Оттава предоставила Украине военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера премьер Канады Джастин Трюдо приехал с визитом в Киев.

Массированный ракетный обстрел Россией Украины 29 декабря

29 декабря российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

В общей сложности в воздушном пространстве было зафиксировано 158 враждебных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Более подробно о последствиях удара кафиров - в материале РБК-Украина.

 

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