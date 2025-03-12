Канада запровадить 25% мита на алюміній і сталь зі США у відповідь на американські тарифи

Канада відповість США аналогічними тарифами на сталь та алюміній. Вони складуть 25%. Окрім того, країна запровадила мита ще на низку товарів із США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, Канада оголосила в середу, 12 березня, про запровадження низки митних заходів, які набудуть чинності в четвер. Вони включають 25% тарифи на імпорт товарів зі США на суму 29,8 млрд канадських доларів (20,1 млрд доларів США), зокрема на вироби зі сталі та алюмінію.

Канада також запровадила мита на імпорт зі Сполучених Штатів комп’ютерів, спортивного обладнання та виробів із чавуну на мільярди доларів.

Ці заходи стали відповіддю Канади на рішення президента Дональда Трампа, який у середу запровадив 25% мита на весь імпорт канадської сталі та алюмінію до США.

CNN додає, що ця політика США спрямована на створення рівних умов для американських виробників, проте загрожує підвищенням цін на широкий спектр споживчих та промислових товарів для американців.

Тарифні війни

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що доручив своєму міністру торгівлі додати ще 25% до тарифів на всю сталь та алюміній, які надходять з Канади, довівши загальну ставку до 50%. За його словами, це відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% тариф на електроенергію для США.

Пізніше прем'єр Онтаріо Даг Форд повідомив, що призупинить 25% мита на експорт електроенергії до США.

Після цього Трамп відмовився запроваджувати 50% мита на сталь і алюміній з Канади. Однак 25-відсотковий тариф на сталь та алюміній для Канади без будь-яких винятків набув чинності опівночі 12 березня.