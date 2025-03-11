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Трамп виключив звільнення Австралії від мит на сталь і алюміній

Вівторок 11 березня 2025 23:49
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Трамп виключив звільнення Австралії від мит на сталь і алюміній Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Австралія не отримає звільнення від мит США на сталь і алюміній, незважаючи на ліббістську кампанію уряду прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе. Це, своєю чергою, завдасть удару по відносинах між двома давніми союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У своїй заяві представник Білого дому Куш Десаї підтвердив, що заплановані мита набудуть чинності з опівночі середи, причому без будь-яких винятків для торговельних партнерів США.

Згідно з повідомленнями австралійських ЗМІ, прессекретар Білого дому Каролін Лівітт теж раніше повідомила журналістам у вівторок, що президент США Дональд Трамп вирішив не надавати виняток, хоча раніше заявляв Олбанесу, що розгляне це питання.

"Він розглядав цей варіант і вирішив відмовитися", - сказала Лівітт в одному з інтерв'ю.

Bloomberg зазначає, що Олбанезе, який має провести вибори до 17 травня, перебуває під сильним тиском з боку місцевих законодавців і керівників, які вимагають звільнення від мит на експорт сталі та алюмінію з Австралії до США. Під час першого терміну Трампа Канберра провела місяці кропітких переговорів із Вашингтоном, щоб уникнути подібних мит.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, сьогодні у вівторок, президент США Дональд Трампа оголосив нові торгові мита для Канади. Зокрема, вони торкнуться сталі та алюмінію, що надходять до Сполучених Штатів. Тепер загальна ставка буде доведена до 50%.

Однак, важливо врахувати, цей крок є відповіддю на військовий канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США. Але пізніше, прем'єр Онтаріо Даг Форд заявив, що провінція призупинить 25% мита на експорт електроенергії в Штати.

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