ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада ввела санкции против любовницы Путина и авиакомпании "Победа": кто еще в списке

Четверг 13 июня 2024 19:46
UA EN RU
Канада ввела санкции против любовницы Путина и авиакомпании "Победа": кто еще в списке Фото: Екатерина Мизулина (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В общей сложности под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Канады.

"Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, включая те, которые были определены канадским Механизмом быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

Известно, что под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые снабжают ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России. Также санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной "Большой семеркой".

В санкционный список попали:

  • новый глава Минпромторга Антон Алиханов;
  • медиаменеджер Арам Габерлянов;
  • авиакомпания "Победа";
  • АО "Электроагрегат";
  • АО "Электроавтоматика";
  • Новороссийское морское пароходство ("Новошип");
  • Российская национальная перестраховочная компания;
  • "Российская газета"
  • телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 24";
  • учебный центр МВД России в Манагуа (Никарагуа)

Также в санкционный список попала член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Подробно о том, кто это и почему ее считают любовницей российского диктатора Путина – читайте в материале РБК-Украина.

Санкции Канады против России

Следует отметить, что Канада является одним из ключевых союзников Украины. Правительство Канады постоянно усиливает давление на Российскую Федерацию, вводя санкции не только против российских граждан, но и против союзников Москвы, таких как Беларусь.

Недавно Канада ввела санкции против бывших соратников беглого президента Виктора Януковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Канада Война в Украине
NEWS
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
DAILY
Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше