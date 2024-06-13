Канада ввела санкции против любовницы Путина и авиакомпании "Победа": кто еще в списке

Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В общей сложности под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Канады.

"Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, включая те, которые были определены канадским Механизмом быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

Известно, что под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые снабжают ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России. Также санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной "Большой семеркой".

В санкционный список попали:

новый глава Минпромторга Антон Алиханов;

медиаменеджер Арам Габерлянов;

авиакомпания "Победа";

АО "Электроагрегат";

АО "Электроавтоматика";

Новороссийское морское пароходство ("Новошип");

Российская национальная перестраховочная компания;

"Российская газета"

телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 24";

учебный центр МВД России в Манагуа (Никарагуа)

Также в санкционный список попала член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Подробно о том, кто это и почему ее считают любовницей российского диктатора Путина – читайте в материале РБК-Украина.

Санкции Канады против России

Следует отметить, что Канада является одним из ключевых союзников Украины. Правительство Канады постоянно усиливает давление на Российскую Федерацию, вводя санкции не только против российских граждан, но и против союзников Москвы, таких как Беларусь.

Недавно Канада ввела санкции против бывших соратников беглого президента Виктора Януковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.