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Канада запропонувала створити коаліцію для повернення з Росії депортованих дітей

Канада, Неділя 29 жовтня 2023 17:22
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Канада запропонувала створити коаліцію для повернення з Росії депортованих дітей Фото: Канада запропонувала створити коаліцію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канада запропонувала створити коаліцію, яка сприятиме поверненню викрадених Росією українських дітей.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

За даними Єрмака, під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених РФ з тимчасово окупованих територій України.

Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту "формули миру" президента Володимира Зеленського "Повернення військовополонених і депортованих осіб".

"Пропозиція щодо міжнародної коаліції - це елемент плану реалізації Української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій", - наголосив Єрмак.

Депортація українських дітей

Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують у РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути чотирьох дітей, яких незаконно депортували окупанти.

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