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Канада предложила создать коалицию для возвращения из России депортированных детей

Канада, Воскресенье 29 октября 2023 17:22
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Канада предложила создать коалицию для возвращения из России депортированных детей Фото: Канада предложила создать коалицию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Канада предложила создать коалицию, которая будет способствовать возвращению похищенных Россией украинских детей.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По данным Ермака, в ходе состоявшейся на Мальте третей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике Канада предложила создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных РФ с временно оккупированных территорий Украины.

Канада является одним из государств-солидеров имплементации четвертого пункта "формулы мира" президента Владимира Зеленского "Возвращение военнопленных и депортированных лиц".

"Предложение по международной коалиции - это элемент плана реализации Украинской формулы мира в части возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте международной рабочей группой, в которую вошли представители почти 30 стран и международных организаций", - подчеркнул Ермак.

Депортация украинских детей

Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их содержат в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть четырех детей, которых незаконно депортировали оккупанты.

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