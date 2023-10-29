Канада предложила создать коалицию для возвращения из России депортированных детей
Канада предложила создать коалицию, которая будет способствовать возвращению похищенных Россией украинских детей.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По данным Ермака, в ходе состоявшейся на Мальте третей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике Канада предложила создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных РФ с временно оккупированных территорий Украины.
Канада является одним из государств-солидеров имплементации четвертого пункта "формулы мира" президента Владимира Зеленского "Возвращение военнопленных и депортированных лиц".
"Предложение по международной коалиции - это элемент плана реализации Украинской формулы мира в части возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте международной рабочей группой, в которую вошли представители почти 30 стран и международных организаций", - подчеркнул Ермак.
Депортация украинских детей
Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их содержат в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.
Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Недавно Украина смогла вернуть четырех детей, которых незаконно депортировали оккупанты.
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