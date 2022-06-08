Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам: полный список
Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам. В список вошли 28 услуг, которые теперь нельзя предоставлять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте МИД Канады.
"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", - говорится в сообщении.
Санкции начали действовать со вторника, 7 июня.
Как уточняется в описании, любому, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны запрещается предоставлять России или гражданам РФ следующие услуги:
- строительные работы;
- розничная реализация моторного топлива;
- продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
- услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
- розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;
- услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
- прочие услуги по предоставлению жилья;
- транспортировка нефти и природного газа;
- услуги водного транспорта, грузовые перевозки;
- услуги водного транспорта. Услуги буксировки и толкания;
- услуги по хранению жидкостей или газов;
- услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
- компьютерные и сопутствующие услуги;
- услуги в области исследований и разработок;
- бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;
- услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
- консультационные услуги по вопросам управления;
- услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
- архитектурные услуги;
- инженерные услуги;
- комплексные инженерные услуги;
- смежные научно-технические консультационные услуги;
- услуги по техническим испытаниям и анализу;
- рекламные услуги;
- услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
- услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
- услуги, относящиеся к распределению энергии;
- очистка сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды;
Как сообщалось, ранее Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и Алина Кабаева, причем под №1.
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