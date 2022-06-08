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Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам: полный список

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Канада, Среда 08 июня 2022 17:04
Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам: полный список Фото: Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам (flickr com)
Автор: Наталия Гурковская

Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам. В список вошли 28 услуг, которые теперь нельзя предоставлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте МИД Канады.

"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", - говорится в сообщении.

Санкции начали действовать со вторника, 7 июня.

Как уточняется в описании, любому, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны запрещается предоставлять России или гражданам РФ следующие услуги:

  • строительные работы;
  • розничная реализация моторного топлива;
  • продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
  • услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
  • розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;
  • услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
  • прочие услуги по предоставлению жилья;
  • транспортировка нефти и природного газа;
  • услуги водного транспорта, грузовые перевозки;
  • услуги водного транспорта. Услуги буксировки и толкания;
  • услуги по хранению жидкостей или газов;
  • услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
  • компьютерные и сопутствующие услуги;
  • услуги в области исследований и разработок;
  • бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;
  • услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
  • консультационные услуги по вопросам управления;
  • услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
  • архитектурные услуги;
  • инженерные услуги;
  • комплексные инженерные услуги;
  • смежные научно-технические консультационные услуги;
  • услуги по техническим испытаниям и анализу;
  • рекламные услуги;
  • услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
  • услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
  • услуги, относящиеся к распределению энергии;
  • очистка сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды;

Как сообщалось, ранее Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и Алина Кабаева, причем под №1.

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