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№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой

Новина українською →
Россия, Вторник 31 мая 2022 16:34
№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой Фото: Алина Кабаева
Автор: Наталия Гурковская

Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и Алина Кабаева, причем под №1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства.

Новый список датирован 27 мая. Под санкции попали:

  • "Россельхозбанк";
  • "Инвестторгбанк",
  • управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций
  • управляющая компания Российской венчурной компании.

Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек, открывает "Алина Маратовна Кабаева 1983 года рождения".

№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой

Отметим, Алину Кабаеву ряд СМИ называют любовницей президента РФ Владимира Путина. Некоторые даже сообщали о наличии у Кабаевой с Путиным совместного ребенка.

Как сообщалось, ранее Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой. А также против родственников Путина и бывшей супруги.

После принятия Великобританией санкций против Кабаевой из реестров РФ исчезла информация о медиахолдинге "Национальная медиа группа" (в нее входит, в частности, российский "Первый канал"), в котором она является ключевой фигурой. По данным на 2020 год Кабаева заработала более 11,5 млн долларов. Также была депутатом от "Единой России".

Напомним, в апреле Британия ввела санкции против дочерей Путина.

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