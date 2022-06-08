Канада заборонила надавати низку послуг росіянам: повний список
Канада заборонила надавати низку послуг росіянам. До списку увійшли 28 послуг, які наразі не можна надавати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Канади.
"Канада внесла додаткові поправки до Положення про особливі економічні заходи, що стосуються Росії, що забороняють надання 28 послуг російській нафтогазовій та хімічній промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги", - йдеться у повідомленні.
Санкції розпочали діяти з вівторка, 7 червня.
Як уточнюється в описі, будь-кому, хто проживає в Канаді та канадцям за межами країни забороняється надавати Росії або громадянам РФ такі послуги:
- будівельні роботи;
- роздрібна реалізація моторного палива;
- продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів та промислових та технічних хімікатів;
- послуги з гуртової торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом та супутніми товарами;
- роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;
- послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
- інші послуги з надання житла;
- транспортування нафти та природного газу;
- послуги водного транспорту; вантажні перевезення;
- послуги водного транспорту Послуги буксирування та штовхання;
- послуги із зберігання рідин або газів;
- послуги з лізингу чи оренди машин та обладнання без оператора;
- комп'ютерні та супутні послуги;
- послуги у галузі досліджень та розробок;
- бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги;
- послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
- консультаційні послуги з питань керування;
- послуги, пов'язані із консультаційними послугами з питань управління;
- архітектурні послуги;
- інженерні послуги;
- комплексні інженерні послуги;
- суміжні науково-технічні консультаційні послуги;
- послуги з технічних випробувань та аналізу;
- рекламні послуги;
- послуги, пов'язані зі здобиччю корисних копалин;
- послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
- послуги, що належать до розподілу енергії;
- очищення стічних вод та сміття, санітарію та інші послуги з охорони навколишнього середовища;
Як повідомлялось, раніше Канада ввела санкції проти 22 росіян та 4 компаній. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, причому під №1.
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