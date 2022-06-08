Канада заборонила надавати низку послуг росіянам: повний список

Канада заборонила надавати низку послуг росіянам. До списку увійшли 28 послуг, які наразі не можна надавати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Канади.

"Канада внесла додаткові поправки до Положення про особливі економічні заходи, що стосуються Росії, що забороняють надання 28 послуг російській нафтогазовій та хімічній промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги", - йдеться у повідомленні.

Санкції розпочали діяти з вівторка, 7 червня.

Як уточнюється в описі, будь-кому, хто проживає в Канаді та канадцям за межами країни забороняється надавати Росії або громадянам РФ такі послуги: