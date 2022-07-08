Канада запретила импорт золота из России

Правительство Канады запретило импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки и еще больше ограничив возможности России по сбору средств для ведения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.
В частности, в страну теперь запрещено ввозить:
Запрет на импорт золота из России вступил в силу сегодня, 8 июля.
Ранее сообщалось, что эмбарго на импорт российского золота введут США, Британия, Канада и Япония.
В то же время Европейский союз также рассматривает возможность запрета импорта золота.