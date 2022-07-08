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Канада запретила импорт золота из России

Фото: Канада запретила импорт золота из России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады запретило импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки и еще больше ограничив возможности России по сбору средств для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

В частности, в страну теперь запрещено ввозить:

Запрет на импорт золота из России вступил в силу сегодня, 8 июля.

Ранее сообщалось, что эмбарго на импорт российского золота введут США, Британия, Канада и Япония.

В то же время Европейский союз также рассматривает возможность запрета импорта золота.

28 июня США официально ввели запрет на импорт золота.

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