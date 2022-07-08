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Канада заборонила імпорт золота з Росії

Фото: Канада заборонила імпорт золота з Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади заборонив імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки і ще більше обмеживши можливості Росії зі збору коштів для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.

Зокрема, в країну тепер заборонено ввозити:

Заборона на імпорт золота з Росії набула чинності сьогодні, 8 липня.

Раніше повідомлялося, що ембарго на імпорт російського золота введуть США, Британія, Канада і Японія.

Разом з тим Європейський союз також розглядає можливість заборони імпорту золота.

28 червня США офіційно ввели заборону на імпорт золота.

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