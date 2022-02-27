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Канада закрывает воздушное пространство для самолетов РФ

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Воскресенье 27 февраля 2022 17:04
Канада закрывает воздушное пространство для самолетов РФ Фото: российским самолетам закрыли небо над Канадой (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Канада присоединилась к инициативе многих стран закрыть воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.

Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в Twitter.

По словам чиновника, запрет вводится немедленно, то есть с 27 февраля.

"Воздушное пространство Канады закрывается немедленно для всех российских самолетов. Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", - написал Альгабра.

Напомним, что ранее небо для самолетов Российской Федерации закрыли во Франции, а также в Германии. Запрет начинает действовать с вечера 27 февраля.

Также немецкие СМИ сообщили, что из-за войны России против Украины все страны Европейского Союза планируют закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ.

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