Канада закрывает воздушное пространство для самолетов РФ

Канада присоединилась к инициативе многих стран закрыть воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.

Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в Twitter .

По словам чиновника, запрет вводится немедленно, то есть с 27 февраля.

"Воздушное пространство Канады закрывается немедленно для всех российских самолетов. Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", - написал Альгабра.

En vigueur immédiatement, l'espace aérien canadien est fermé à tous les exploitants d’aéronefs russes. Nous tiendrons la Russie responsable de ses attaques non provoquées contre l'Ukraine. — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) February 27, 2022

Напомним, что ранее небо для самолетов Российской Федерации закрыли во Франции, а также в Германии. Запрет начинает действовать с вечера 27 февраля.