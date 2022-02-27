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Канада закриває повітряний простір для літаків РФ

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Неділя 27 лютого 2022 17:04
Канада закриває повітряний простір для літаків РФ Фото: Російським літакам закрили небо над Канадою (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Канада доєдналася до ініціативи багатьох країн закрити повітряний простір для російських літаків через вторгнення військ РФ на територію України.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра у Twitter.

За словами чиновника, заборона вводиться негайно, тобто з 27 лютого.

"Повітряний простір Канади закривається негайно для всіх російських літаків. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її неспровоковані напади на Україну", - написав Альгабра.

Нагадаємо, що раніше небо для літаків Російської Федерації закрили у Франції, а також у Німеччині. Заборона починає діяти з вечора 27 лютого.

Також німецькі ЗМІ повідомили, що через війну Росії проти України всі країни Європейського Союзу планують закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.

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