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Канада закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Новина українською →
Канада, Четверг 17 марта 2022 02:29
Канада закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов Фото: самолет белорусской государственной авиакомпании Belavia (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Канада поддержала санкции против Беларуси за помощь России в агрессии против Украины, и закрыла доступ к своему воздушному пространству для белорусских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства транспорта Канады в Twitter.

"В рамках комплекса экономических мер против прямых сторонников Российской Федерации и ее вторжения в Украину мы закрыли территориальное воздушное пространство Канады для белорусских авиаперевозчиков и самолетов", - говорится в сообщении.

Ранее Канада закрыла воздушное пространство для самолетов Российской Федерации. Запрет вступил в силу с 27 февраля 2022 года.

Мы также писали о том, что Япония вводит запрет на экспорт в Россию и Беларусь более 300 товаров и технологий. Санкции вступят в силу с конца этой недели и затронут оборонную и нефтедобывающую промышленности.

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