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Япония вводит запрет на экспорт в Россию и Беларусь более 300 товаров и технологий

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Среда 16 марта 2022 04:40
Япония вводит запрет на экспорт в Россию и Беларусь более 300 товаров и технологий Чипы Toshiba (Фото: nyt.com)
Автор: Константин Широкун

Япония объявила, что почти 300 наименований товаров и технологий подлежат запрету на экспорт в Россию и Беларусь с конца этой недели. Главный вектор санкций коснется оборонной и нефтедобывающей промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в пятницу вступит в силу эмбарго на экспорт 266 товаров, а также 26 технологий. Кроме того, вводится запрет экспорта нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий. Россия не сможет получать ряд полупроводников, программ для конструирования микрочипов, программное обеспечение для проектирования и пр. Также Япония своим компаниям запрещает сотрудничество с 49 российскими компаниями, связанными с военным производством.

В 2021 году экспорт Японии в Россию составил около 860 миллиардов иен (7,3 миллиарда долларов), при этом основными статьями экспорта были транспортные средства и автозапчасти. По данным Министерства финансов, это около 1 процента от общего объема мирового экспорта страны.

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