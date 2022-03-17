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Канада закрила повітряний простір для білоруських літаків

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Канада, Четвер 17 березня 2022 02:29
Канада закрила повітряний простір для білоруських літаків Фото: літак білоруської державної авіакомпанії Belavia (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Канада підтримала санкції проти Білорусі за допомогу Росії в агресії проти України, і закрила доступ до свого повітряного простору для білоруських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства транспорту Канади в Twitter.

"У рамках комплексу економічних заходів проти прямих прихильників Російської Федерації та її вторгнення в Україну ми закрили територіальний повітряний простір Канади для білоруських авіаперевізників і літаків", - йдеться в повідомленні.

Раньше Канада закрила повітряний простір для літаків Російської Федерації. Заборона набула чинності з 27 лютого 2022 року.

Ми також писали про те, що Японія вводить заборону на експорт до Росії і Білорусі понад 300 товарів і технологій. Санкції набудуть чинності з кінця цього тижня і торкнуться оборонної та нафтовидобувної промисловості.

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