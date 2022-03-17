Канада заблокировала два телеканала Russia Today

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Канадской комиссии радио, телевидения и телекоммуникаций.

"Программы RT не соответствуют ни стандартам, по которым оцениваются канадские службы, ни политическим целям, изложенным в Законе о вещании", - говорится в сообщении.

В Комиссии также подчеркнули, что программы Russia Today стремятся подорвать суверенитет Украины, и унизить канадцев определенного этнического происхождения. Кроме того, они подрывают демократические институты в Канаде.

"Иностранные каналы могут быть исключены из разрешенного списка трансляций, если их программы не соответствуют стандартам, которым придерживаются канадские службы, или если их дальнейшее распространение больше не служит общественным интересам, как это было в случае с RT и RT France", - заявил глава Комиссии Ян Скотт.