Канада заблокувала два телеканали Russia Today

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Канадської комісії радіо, телебачення і телекомунікацій.

"Програми RT не відповідають ні стандартам, за якими оцінюються канадські служби, ні політичним цілям, викладеним в Законі про мовлення", - йдеться в повідомленні.

У комісії також підкреслили, що програми Russia Today прагнуть підірвати суверенітет України, і принизити канадців певного етнічного походження. Крім того, вони підривають демократичні інститути в Канаді.

"Іноземні канали можуть бути виключені з дозволеного списку трансляцій, якщо їх програми не відповідають стандартам, яких дотримуються канадські служби, або якщо їх подальше поширення більше не служить суспільним інтересам, як це було у випадку з RT і RT France", - заявив голова Комісії Ян Скотт.