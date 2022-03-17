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Канада заблокувала два телеканали Russia Today

Фото: у Канаді заблокували два телеканали каналу Russia Today (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Влада Канади прийняла рішення заблокувати мовлення двох російських телеканалів Russia Today - RT і RT France.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Канадської комісії радіо, телебачення і телекомунікацій.

"Програми RT не відповідають ні стандартам, за якими оцінюються канадські служби, ні політичним цілям, викладеним в Законі про мовлення", - йдеться в повідомленні.

У комісії також підкреслили, що програми Russia Today прагнуть підірвати суверенітет України, і принизити канадців певного етнічного походження. Крім того, вони підривають демократичні інститути в Канаді.

"Іноземні канали можуть бути виключені з дозволеного списку трансляцій, якщо їх програми не відповідають стандартам, яких дотримуються канадські служби, або якщо їх подальше поширення більше не служить суспільним інтересам, як це було у випадку з RT і RT France", - заявив голова Комісії Ян Скотт.

Нагадаємо, Канада прийме частину українських біженців з Польщі.

Ми також писали про те, що Британія і Канада вводять нові санкції проти російських депутатів і олігархів.

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