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Британия и Канада вводят новые санкции против российских депутатов и олигархов

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Пятница 11 марта 2022 13:57
Британия и Канада вводят новые санкции против российских депутатов и олигархов Фото: Канада и Британия вводят новые санкции против Ф (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Канады и Британии анонсировали новые санкции против российских физических и юридических лиц. Среди них депутаты Госдумы и олигарх Роман Абрамович.

Про этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Frontier Post.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что правительство приняло решение ввести санкции против 386 депутатов Госдумы России, которые голосовали за признание "ЛДНР", что стало предлогом для вторжения.

"Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и продолжим закручивать гайки на российскую экономику с помощью санкций", - заявила глава МИД.

Кроме того, Трасс добавила, что Великобритания с начала войны ввела санкции в отношении более 500 российских физических лиц, организаций и дочерних компаний.

Также о введение экономических санкций заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время рабочего визита в Польшу.

Он заявил, что Канада вводит санкции против олигарха Романа Абрамовича и еще четырех российских бизнесменов, а также в отношении 32 военных организаций России.

По словам Трюдо, Абрамович является крупным акционером британской многонациональной производственной компании Evraz, которая управляет сталелитейным заводом в канадской Реджайне.

Напомним, Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить еще 500 млн евро.

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