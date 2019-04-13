Канада выразила поддержку Израилю и поздравила Нетаньяху с победой

Фото: Дастин Трюдо и Биньямин Нетаньяху (cjnews.com)

Трюдо пожелал Нетаньяху успеха в формировании коалиции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо телефону своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху с победой на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы правительства Канады.

Трюдо в ходе разговора с Нетаньяху заявил о поддержке Канадой права Израиля на мирное и безопасное проживание с его соседями. Кроме того, он выразил надежду на тесное сотрудничество с новым израильским правительством.

"Премьер-министр Трюдо поздравил премьер-министра Нетаньяху с его пятым успехом на выборах и пожелал, чтобы Израиль в хорошей обстановке двигался к формированию коалиционного правительства", - отметила пресс-слкжба правительства.

Отметим, в Израиле 9 апреля 2019 состоялись внеочередные выборы в парламент (Кнессет). Подсчитав 100% голосов, избирательная комиссия страны сообщила о превосходстве партии "Ликуд", возглавляемой Биньямином Нетаньяху. В Кнессете партия будет получает 36 из 120 мест.

Напомним, 10 апреля ремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после завершения голосования на парламентских выборах объявил о начале переговоров о формировании правящей коалиции с участием правых партий.