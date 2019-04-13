Канада висловила підтримку Ізраїлю та привітала Нетаньяху з перемогою

Фото: Дастін Трюдо і Біньямін Нетаньяху (cjnews.com)

Трюдо побажав Нетаньяху успіху у формуванні коаліції

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо телефоном свого ізраїльського колегу Біньяміна Нетаньяху із перемогою на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави уряду Канади.

Трюдо у ході розмови з Нетаньяху заявив про підтримку Канадою права Ізраїлю на мирне і безпечне проживання з його сусідами. Крім того він висловив надію на тісну співпрацю з новим ізраїльським урядом.

“Прем’єр-міністр Трюдо привітав прем’єр-міністра Нетаньяху з його п’ятим успіхом на виборах і побажав, щоб Ізраїль в хорошій обстановці рухався до формування коаліційного уряду”, - зазначила прес-слкжба уряду.

Зазначимо, в Ізраїлі 9 квітня 2019 відбулися позачергові вибори до парламенту (Кнесету). Підрахувавши 100% голосів, виборча комісія країни повідомила про перевагу партії “Лікуд”, очолюваної Біньяміном Нетаньяху. У Кнесеті партія матиме отримує 36 зі 120 місць.

Нагадаємо, 10 квітня рем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після завершення голосування на парламентських виборах оголосив про початок переговорів про формування правлячої коаліції за участю правих партій.