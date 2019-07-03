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Канада виділить на підтримку України 45 млн доларів

Новини » Економіка    03.07.2019 - 04:38
Канада виділить на підтримку України 45 млн доларів
Фото: зустріч Зеленського і Трюдо (twitter.com/CanEmbUkraine)

Із цієї суми 25 мільйонів призначені для розвитку реформ в Україні

Уряд Канади виділяє понад 45 мільйонів доларів США на підтримку України. Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в ході брифінгу у Торонто, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду країни.

Зазначається, що у тому числі буде передано 25 мільйонів доларів для реалізації інклюзивних та гендерно реагуючих реформ в Україні.

"Канада також вживає конкретних заходів проти продовження російської агресії в Україні", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Додамо, що наступна конференція щодо реформ в Україні відбудеться у Литві у Вільнюсі у 2020 році.

Нагадаємо, минулого тижня Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалив проект військового бюджету, який передбачає надання Україні військової допомоги на 300 млн доларів. Як наголошується в документі, ініціатива "дозволяє виділити до 300 млн на допомогу Україні у сфері оборони, з яких 100 млн доступно тільки для летального озброєння".

Проект спрямований на надання Києву ракет для систем берегової оборони і протикорабельних ракет.

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