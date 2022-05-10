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Канада выделит финансовую помощь на гуманитарные проекты в Украине

Фото: Канада выделит финансовую помощь на гуманитарные проекты в Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада профинансирует ряд гуманитарных проектов в Украине общей стоимостью 35 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США). Часть средств получат организации при ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис главы правительства Канады.

Отмечается, что премьер-министр объявил о выделении 25 млн канадских долларов Всемирной продовольственной программе для помощи в поддержке продовольственной безопасности Украины, а также о выделении 10 млн долларов в поддержку прав человека, гражданского общества и разминирования в Украине.

Указано, что эти 10 млн долларов будут распределены так: 1,5 млн получит Женский фонд мира и гуманитарной помощи ООН; 2,5 млн - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на отслеживание, документирование и оценку нарушений прав человека; 775 тысяч долларов поступит организации Front Line Defenders, помогающей правозащитникам; до 2 млн получит Немецкий фонд Маршалла США "для поддержки гражданского общества", до 1,15 млн будет использовано на "цифровую неотложную поддержку гражданского общества в Украине", и еще 2 млн - на разминирование.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 млн долларов. Оттава также введет санкции против 40 россиян и пяти компаний.

Кроме того, Джастин Трюдо открыл посольство Канады в Киеве. 13 февраля страна перенесла свою дипмиссию во Львов. Позже посольство перенесли в Польшу.

Ранее Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.

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