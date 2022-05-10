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Канада виділить фінансову допомогу на гуманітарні проекти в Україні

Фото: Канада виділить фінансову допомогу на гуманітарні проекти в Україні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада профінансує низку гуманітарних проектів в Україні загальною вартістю 35 млн канадських доларів (близько 30 млн доларів США). Частину коштів отримають організації при ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс глави уряду Канади.

Відзначається, що прем'єр-міністр оголосив про виділення 25 млн канадських доларів Всесвітній продовольчій програмі для допомоги в підтримці продовольчої безпеки України, а також про виділення 10 млн доларів на підтримку прав людини, громадянського суспільства і розмінування в Україні.

Зазначено, що ці 10 млн доларів будуть розподілені так: 1,5 млн отримає Жіночий фонд світу та гуманітарної допомоги ООН; 2,5 млн - Управління Верховного комісара ООН з прав людини на відстеження, документування та оцінку порушень прав людини; 775 тисяч доларів надійде організації Front Line Defenders, допомагає правозахисникам; до 2 млн отримає Німецький фонд Маршалла США "для підтримки громадянського суспільства", до 1,15 млн буде використано на "цифрову невідкладну підтримку громадянського суспільства в Україні", і ще 2 млн - на розмінування.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть додаткову військову допомогу Україні в розмірі 38,7 млн доларів. Оттава також введе санкції проти 40 росіян і п'яти компаній.

Крім того, Джастін Трюдо відкрив посольство Канади в Києві. 13 лютого Країна перенесла свою дипмісію до Львова. Пізніше посольство перенесли до Польщі.

Раніше Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.

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Канада