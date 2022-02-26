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Канада вводит санкции против Путина и Лаврова

Автор: RBC.UA

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о введении санкций против Путина и Лаврова. Он сделал соответсвующее заявление вслед за своими союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

В пятницу, 25 февраля, Джастин Трюдо заявил, что вслед за своими союзниками Канада вводит пакет санкций против Путина и Лаврова в следствии вторжения российской армии в Украину.

"Эти люди несут самую большую ответственность за смерть и разрушения, происходящие в Украине", - заявил премьер-министр.

Также Трюдо выразил готовность исключить Россию из финансовых операций по всему миру, а также отключению российских банков от SWIFT.

Соответсвующее заявление было сделано после того, как США, Великобритания и ЕС объявили о санкциях против российских лидерах.

Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.

Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.

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