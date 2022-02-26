Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова

У п'ятницю, 25 лютого, Джастін Трюдо заявив, що слідом за своїми союзниками Канада вводить пакет санкцій проти Путіна і Лаврова внаслідок вторгнення російської армії в Україну.

"Ці люди несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування, що відбуваються в Україні", - заявив прем'єр-міністр.

Також Трюдо висловив готовність виключити Росію з фінансових операцій по всьому світу, а також відключити російські банки від SWIFT.

Відповідна заява була зроблена після того, як США, Великобританія і ЄС оголосили про санкції проти російських лідерів.