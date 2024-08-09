Канада ввела санкції проти сина Лукашенка

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо, сьогодні ми вже повідомляли, що Канада розширила санкції проти фізичних та юридичних осіб Білорусі. Зокрема, обмеження запровадили проти підприємств білоруського ОПК.

Санкції запровадили проти осіб, які причетні до порушень прав людини у Білорусі та підтримки незаконної агресивної війни Росії проти України.

Також нещодавно санкції проти Білорусі запровадив Євросоюз. Обмеження були направлені на 28 осіб, оскільки вони беруть участь у репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.

Раніше про санкції проти Білорусі оголосила Британія.

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