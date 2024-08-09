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Канада ввела санкции против сына Лукашенко

Фото: Николай и Александр Лукашенко (белорусские СМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Канада 9 августа ввела санкции против десяти физических лиц и шести юридических лиц Беларуси. В список попал сын самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко - Николай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Как отмечается, в санкционный список попали белорусские судьи, которые выносили приговоры противниками режима Лукашенко, а также лица, которые управляют военным производством в Беларуси в координации с Россией.

В подробном перечне подсанкционных лиц упомянут Николай Лукашенко. В канадском министерстве уточнили, что он также известен как "Коля Лукашенко". Так СМИ часто называют сына белорусского диктатора.

Санкции против Беларуси

Напомним, сегодня мы уже сообщали, что Канада расширила санкции против физических и юридических лиц Беларуси. В частности, ограничения ввели против предприятий белорусского ОПК.

Санкции ввели против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси и поддержке незаконной агрессивной войны России против Украины.

Также недавно санкции против Беларуси ввел Евросоюз. Ограничения были направлены на 28 человек, поскольку участвуют в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Ранее о санкциях против Беларуси объявила Британия.

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