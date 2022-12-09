Канада ввела санкції проти Росії та Ірану за порушення прав людини

Зазначається, що під санкції потрапили 33 чинних або колишніх високопосадовців Росії та шести організацій, причетних до ймовірних систематичних порушень прав росіян, які протестували проти вторгнення країни-агресора в Україну.

Зазначається, що після 24 лютого Канада вже ввела санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Санкції також були накладені на 22 особи в Ірані, серед яких були високопоставлені працівники судової системи, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери.

Так, санкції проти Ірану були введені через день після того, як Іран повісив чоловіка, засудженого за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані під час протестів, що спалахнули після смерті Махси Аміні, яка була жорстко затримана поліцією.

Окрім того, Канада також запровадила санкції проти 12 осіб і трьох організацій у М’янмі, які виконують ключові функції від імені збройних сил М’янми, які сприяють постачанню зброї та насильству з боку збройних сил.

Нагадаємо, раніше Канада посилила санкції проти іранських посадовців і компаній через постачання безпілотників Росії.

Також Канада заявляла про введення додаткових санкцій щодо представників Білорусі через війну РФ проти України.

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