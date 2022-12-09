RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека

Фото: Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что под санкции попали 33 действующих или бывших высокопоставленных чиновника России и шести организаций, причастных к предполагаемым систематическим нарушениям прав россиян, которые протестовали против вторжения страны-агрессора в Украину.

Отмечается, что после 24 февраля Канада уже ввела санкции против более 1500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

Санкции также были введены против 22 лиц в Иране, среди которых были высокопоставленные работники судебной системы, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры.

Так, санкции против Ирана были введены через день после того, как Иран повесил мужчину, осужденного за ранение ножом охранника и блокировку улицы в Тегеране во время протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, жестоко задержанной полицией.

Канада также ввела санкции против 12 человек и трех организаций в Мьянме, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, которые способствуют поставке оружия и насилию со стороны вооруженных сил.

Напомним, ранее Канада ужесточила санкции против иранских чиновников и компаний из-за поставок беспилотников России.

Также Канада заявляла о введении дополнительных санкций в отношении представителей Беларуси из-за войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаРоссийская ФедерацияИранСанкции против Ирана