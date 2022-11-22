Канада розширить санкції проти Білорусі через війну РФ проти України
Канада заявила про запровадження додаткових санкцій щодо представників Білорусі. Причиною для цього називають підтримку війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Канади, яку приводить Reuters.
Зазначається, що Канада накладе санкції ще на 22 білоруських чиновників, а також на 16 білоруських компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.
МЗС пояснило, що серед цих чиновників є ті, хто причетний до розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, які беруть участь у вторгненні в Україну.
Як зазначає Reuters, Канада є однією з кількох країн, які наклали жорсткі фінансові санкції на Росію за її вторгнення в Україну 24 лютого і подальшу війну, для якої вона використовувала Білорусь як плацдарм.
За даними міністерства закордонних справ, країна ввела санкції проти більш ніж 1500 осіб і груп, в тому числі з Білорусі.
Нагадаємо, що Європейський Союз може представити новий пакет санкційних обмежень проти Росії та Білорусі наприкінці листопада.
Нова Зеландія запровадила нові санкції відносно 22 громадян РФ та Білорусі. Також під обмеження потрапили підприємства нафтогазового та сталеливарного сектору.
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