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Канада ввела санкции против китайских чиновников

Автор: РБК-Украина

Правительство Канады ввело санкции за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. В санкционный список попали четыре китайских чиновника и одна организация.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

"Сегодня Канада объявляет о введении санкций против четырех чиновников и одного юридического лица в соответствии с положениями о специальных экономических мерах за их участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что санкции вводятся в координации с Европейским союзом, Соединенными Штатами и Великобританией.

"Канада будет и впредь призывать КНР соблюдать основные права человека и предоставлять полноценный беспрепятственный доступ к СУАР, чтобы беспристрастные эксперты могли наблюдать за ситуацией и сообщать о ней из первых уст", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ЕС ввел санкции за нарушение прав человека. В частности, против китайских чиновников, причастных к геноциду уйгуров.

Ранее Китай предупредил Евросоюз о возможной конфронтации, если будут приняты санкции из-за нарушения прав уйгуров.

В 2019 году США ввели санкции против 28 китайских организаций за причастность к организации лагерей для уйгуров.

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Новости Украины КитайКанадаСанкции
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