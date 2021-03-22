Канада ввела санкції проти китайських чиновників

Уряд Канади ввело санкції за порушення прав уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) Китаю. У санкційний список потрапили чотири китайських чиновники і одна організація.
"Сьогодні Канада оголошує про введення санкцій проти чотирьох чиновників і однієї юридичної особи відповідно до положень про спеціальні економічні заходи за їх участь в грубих і систематичних порушеннях прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що санкції вводяться в координації з Європейським союзом, Сполученими Штатами і Великобританією.
"Канада буде продовжувати закликати КНР дотримуватися основні права людини і надавати повноцінний безперешкодний доступ до СУАР, щоб неупереджені експерти могли спостерігати за ситуацією і повідомляти про неї з перших вуст", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні ЄС ввів санкції за порушення прав людини. Зокрема, проти китайських чиновників, причетних до геноциду уйгурів.
Раніше Китай попередив Євросоюз про можливої конфронтації, якщо будуть прийняті санкції за порушення прав уйгурів.
У 2019 році США ввели санкції проти 28 китайських організацій за причетність до організації таборів для уйгурів.