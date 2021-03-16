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Китай предупредил ЕС о конфронтации из-за санкций

Новина українською → Пекин, Вторник 16 марта 2021 13:45
Китай предупредил ЕС о конфронтации из-за санкций Фото: флаг Китая (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Китай предупредил ЕС во вторник, 16 марта, о возможной конфронтации, если будут приняты санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне и реформы избирательной системы в Гонконге.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Хочу подчеркнуть, что санкции - это разборки. Санкции, основанные на лжи, могут быть истолкованы как преднамеренное нападение на безопасность и развитие Китая", - предупредил посол Китая в ЕС Чжан Мин в ходе дискуссии, организованной Европейским центром политики ЕС в Брюсселе.

"Правительство Китая несет ответственность за защиту безопасности и благополучия людей в Китае", - сказал китайский дипломат.

Посол добавил, что Китай хочет диалога и пытается избежать столкновений. Он также отметил, что Китай не отступит, если ЕС продолжит настаивать на конфронтации.

Напомним, 14 марта стало известно, что глава Госсдепартамента США отправится в турне по Азии на фоне угроз со стороны Китая.

Ранее Минобороны Германии предупредило о военной угрозе Китая и России. Отмечено, что Пекин продолжает наращивать ядерный потенциал и поставлять оружие.

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