Китай предупредил ЕС о конфронтации из-за санкций

"Хочу подчеркнуть, что санкции - это разборки. Санкции, основанные на лжи, могут быть истолкованы как преднамеренное нападение на безопасность и развитие Китая", - предупредил посол Китая в ЕС Чжан Мин в ходе дискуссии, организованной Европейским центром политики ЕС в Брюсселе.

"Правительство Китая несет ответственность за защиту безопасности и благополучия людей в Китае", - сказал китайский дипломат.

Посол добавил, что Китай хочет диалога и пытается избежать столкновений. Он также отметил, что Китай не отступит, если ЕС продолжит настаивать на конфронтации.