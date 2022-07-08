Канада ввела санкции против дезинформационных структур и агентов России: список
Пятница 08 июля 2022 16:23
Фото: Канада ввела санкции против дезинформационные структуры и агентов России (Getty Images)
Канада ввела дополнительные санкции в рамках противодействия кремлевской кампании по дезинформации. Под ограничения попали 29 агентов дезинформации и пропаганды, а также 15 структур, которые контролируются правительством России и прилагают усилия для распространения лжи.
Физические лица, попавшие под санкционный список:
Александр Евгеньевич Лебедев;
Пиманов Алексей Викторович;
Ильяшенко Андрей Витальевич;
Гаспарян Армен Сумбатович;
Шейнин Артём Григорьевич;
Куликов Дмитрий Евгеньевич;
Максут Игоревич Шадаев;
Владимир Николаевич Сунгоркин;
Олег Борисович Добродеев;
Сергей Владимирович Михайлов;
Кеосаян Тигран Эдмондович;
Скабеева Ольга Владимировна;
Модест Алексеевич Колеров;
Бабаян Роман Георгиевич;
Прилепин Евгений Николаевич;
Антон Вячеславович Красовский;
Мамонтов Аркадий Викторович;
Алексей Львович Николов;
Антон Сергеевич Анисимов;
Мария Владимировна Захарова;
Ирина Владимировна Волк;
Владимир Михайлович Гундяев;
Худавердян Тигран Оганесович;
Липов Андрей Юрьевич;
Логунов Владимир Викторович;
Олег Александрович Терляков;
Вадим Алексеевич Субботин;
Милош Эдуардович Вагнер;
Акопов Петр;
Екатерина Сергеевна Андреева.
Юридические лица, попавшие под санкционный список:
АО "Первый канал Россия";
телеканал "Россия-1";
АО "Телекомпания НТВ";
"Руссотрудничество";
ТАСС;
"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
"Газпром Медиа";
"Национальная Медиа Группа";
телеканал "Россия-24";
"Смотрим";
"Вести.Ру";
"РТ";
"Спутник";
информационное агентство REGNUM;
"Роскомнадзор".