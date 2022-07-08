UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада ввела санкции против дезинформационных структур и агентов России: список

Фото: Канада ввела санкции против дезинформационные структуры и агентов России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канада ввела дополнительные санкции в рамках противодействия кремлевской кампании по дезинформации. Под ограничения попали 29 агентов дезинформации и пропаганды, а также 15 структур, которые контролируются правительством России и прилагают усилия для распространения лжи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

Физические лица, попавшие под санкционный список:

  • Александр Евгеньевич Лебедев;
  • Пиманов Алексей Викторович;
  • Ильяшенко Андрей Витальевич;
  • Гаспарян Армен Сумбатович;
  • Шейнин Артём Григорьевич;
  • Куликов Дмитрий Евгеньевич;
  • Максут Игоревич Шадаев;
  • Владимир Николаевич Сунгоркин;
  • Олег Борисович Добродеев;
  • Сергей Владимирович Михайлов;
  • Кеосаян Тигран Эдмондович;
  • Скабеева Ольга Владимировна;
  • Модест Алексеевич Колеров;
  • Бабаян Роман Георгиевич;
  • Прилепин Евгений Николаевич;
  • Антон Вячеславович Красовский;
  • Мамонтов Аркадий Викторович;
  • Алексей Львович Николов;
  • Антон Сергеевич Анисимов;
  • Мария Владимировна Захарова;
  • Ирина Владимировна Волк;
  • Владимир Михайлович Гундяев;
  • Худавердян Тигран Оганесович;
  • Липов Андрей Юрьевич;
  • Логунов Владимир Викторович;
  • Олег Александрович Терляков;
  • Вадим Алексеевич Субботин;
  • Милош Эдуардович Вагнер;
  • Акопов Петр;
  • Екатерина Сергеевна Андреева.

Юридические лица, попавшие под санкционный список:

  • АО "Первый канал Россия";
  • телеканал "Россия-1";
  • АО "Телекомпания НТВ";
  • "Руссотрудничество";
  • ТАСС;
  • "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
  • "Газпром Медиа";
  • "Национальная Медиа Группа";
  • телеканал "Россия-24";
  • "Смотрим";
  • "Вести.Ру";
  • "РТ";
  • "Спутник";
  • информационное агентство REGNUM;
  • "Роскомнадзор".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Канада также запретила импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСанкции против России