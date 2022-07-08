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Канада ввела санкції проти дезінформаційних структур та агентів Росії: список

Фото: Канада ввела санкції проти дезінформаційні структури та агентів Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Канада ввела додаткові санкції в рамках протидії кремлівської кампанії з дезінформації. Під обмеження потрапили 29 агентів дезінформації та пропаганди, а також 15 структур, які контролюються урядом Росії й докладають зусилля для поширення брехні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

Фізичні особи, які потрапили під список санкцій:

  • Олександр Євгенович Лебедєв;
  • Піманов Олексій Вікторович;
  • Ілляшенко Андрій Віталійович;
  • Гаспарян Армен Сумбатович;
  • Шейнін Артем Григорович;
  • Куликов Дмитро Євгенович;
  • Максут Ігорович Шадаєв;
  • Володимир Миколайович Сунгоркін;
  • Олег Борисович Добродєєв;
  • Сергій Володимирович Михайлов;
  • Кеосаян Тигран Едмондович;
  • Скабєєва Ольга Володимирівна;
  • Модест Олексійович Колеров;
  • Бабаян Роман Георгійович;
  • Прилєпін Євгеній Миколайович;
  • Антон В'ячеславович Красовський;
  • Мамонтов Аркадій Вікторович;
  • Олексій Львович Ніколов;
  • Антон Сергійович Анісімов;
  • Марія Володимирівна Захарова;
  • Ірина Володимирівна Вовк;
  • Володимир Михайлович Гундяєв;
  • Худавердян Тигран Оганесович;
  • Липов Андрій Юрійович;
  • Логунов Володимир Вікторович;
  • Олег Олександрович Терляков;
  • Вадим Олексійович Суботін;
  • Мілош Едуардович Вагнер;
  • Акопов Петро;
  • Катерина Сергіївна Андрєєва.

Юридичні особи, які потрапили під список санкцій:

  • АТ "Первый канал Россия";
  • телеканал "Россия-1";
  • АТ "Телекомпания НТВ";
  • "Руссотрудничество";
  • ТАСС;
  • "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
  • "Газпром Медиа";
  • "Национальная Медиа Группа";
  • телеканал "Россия-24";
  • "Смотрим";
  • "Вести.Ру";
  • "РТ";
  • "Спутник";
  • информационное агентство REGNUM;
  • "Роскомнадзор".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Канада також заборонила імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.

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