Канада ввела санкції проти дезінформаційних структур та агентів Росії: список
П'ятниця 08 липня 2022 16:23
Фото: Канада ввела санкції проти дезінформаційні структури та агентів Росії (Getty Images)
Канада ввела додаткові санкції в рамках протидії кремлівської кампанії з дезінформації. Під обмеження потрапили 29 агентів дезінформації та пропаганди, а також 15 структур, які контролюються урядом Росії й докладають зусилля для поширення брехні.
Фізичні особи, які потрапили під список санкцій:
Олександр Євгенович Лебедєв;
Піманов Олексій Вікторович;
Ілляшенко Андрій Віталійович;
Гаспарян Армен Сумбатович;
Шейнін Артем Григорович;
Куликов Дмитро Євгенович;
Максут Ігорович Шадаєв;
Володимир Миколайович Сунгоркін;
Олег Борисович Добродєєв;
Сергій Володимирович Михайлов;
Кеосаян Тигран Едмондович;
Скабєєва Ольга Володимирівна;
Модест Олексійович Колеров;
Бабаян Роман Георгійович;
Прилєпін Євгеній Миколайович;
Антон В'ячеславович Красовський;
Мамонтов Аркадій Вікторович;
Олексій Львович Ніколов;
Антон Сергійович Анісімов;
Марія Володимирівна Захарова;
Ірина Володимирівна Вовк;
Володимир Михайлович Гундяєв;
Худавердян Тигран Оганесович;
Липов Андрій Юрійович;
Логунов Володимир Вікторович;
Олег Олександрович Терляков;
Вадим Олексійович Суботін;
Мілош Едуардович Вагнер;
Акопов Петро;
Катерина Сергіївна Андрєєва.
Юридичні особи, які потрапили під список санкцій:
АТ "Первый канал Россия";
телеканал "Россия-1";
АТ "Телекомпания НТВ";
"Руссотрудничество";
ТАСС;
"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
"Газпром Медиа";
"Национальная Медиа Группа";
телеканал "Россия-24";
"Смотрим";
"Вести.Ру";
"РТ";
"Спутник";
информационное агентство REGNUM;
"Роскомнадзор".