ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС продовжить санкції проти Ірану через передачу озброєння Росії

Новость на русском →
Четвер 29 червня 2023 06:14
ЄС продовжить санкції проти Ірану через передачу озброєння Росії Фото: Євросоюз продовжить санкції проти Ірану за створення ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання Росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.

"Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це", - зазначив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.

Значення Ірану у війні РФ проти України

Війська РФ використовують БПЛА іранського виробництва для ударів по мирних містах України. Союзники неодноразово заявляли, що РФ домовилася з Іраном про такі постачання.

Після того, як Україна надала реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до постачання зброї до РФ.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом у великі партії за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Ірану Іран Евросоюз
NEWS
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги