Канада ввела дополнительные санкции против режима Мадуро

Власти Канады внесли еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миннистерства иностранных дел Канады.

В ответ на попытки режима Николаса Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима.

Напомним, ранее Оттава внесла в санкционные списки 70 венесуэльских граждан, в том числе и Мадуро.

Ранее РБК-Украина сообщало, что государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные США не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

Кроме того, верховный суд Испании постановил заключить в тюрьму бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Как сообщалось, Соединенные Штаты направили Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Вашингтон считает, что у него есть ценная информация касательно главы Венесуэлы Николаса Мадуро.