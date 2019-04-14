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В Испании арестовали главу военной разведки Венесуэлы

Новости » Политика    14.04.2019 - 07:11
В Испании арестовали главу военной разведки Венесуэлы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Суд Испании лишил свободы главу военной разведки Венесуэлы

Верховный суд Испании постановил заключить в тюрьму бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, испанская полиция арестовала 59-летнего отставного генерала днем ранее по ордеру, выданному США за контрабанду кокаина в 2011 году. Во время судебного заседания экс-глава разведслужбы отрицал причастность к контрабанде наркотиков и связи с колумбийской группировкой повстанцев FARC.

Как сообщалось, Соединенные Штаты направили Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Вашингтон считает, что у него есть ценная информация касательно главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не выйдут из борьбы в Венесуэле.

По словам Помпео, США будут продолжать бороться за эту страну, которая переживает кризис из-за социалистического управления.

РБК-Украина писало, что Майк Помпео во время визита в Чили заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле является "очевидной провокацией", а также обвинил Китай в содействии экономического коллапса путем банкротства правительства президента Николаса Мадуро.

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