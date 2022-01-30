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Канада временно отзывает второстепенных сотрудников посольства в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Канады объявило об отзыве второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине. В ведомстве подчеркнули, что дипломатическая миссия продолжит работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Канады.

"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", - говорится в сообщении.

В канадском МИД подчеркнули, что посольство в Украине продолжает работать. В ближайшее время команда дипмиссии усилят сотрудники, обладающие опытом в реформе сферы безопасности, управлении конфликтами и других областях.

Напомним, 30 января в Украину с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Отметим, ранее правительство Канады призвало членов семей сотрудников посольства в Украине покинуть страну.

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