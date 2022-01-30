В Киев прибыла министр национальной обороны Канады

В воскресенье, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она пробудет в столице два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

На аэродроме делегацию из Канады встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук. Также в программе визита предусмотрена встреча с Министром обороны Алексеем Резниковым.

Фото: в Киев прибыла Анита Ананд (mil.gov.ua)

Отмечают, что ранее правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года. Кроме того, увеличат количество личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.