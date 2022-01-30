Канада тимчасово відкликає другорядних співробітників посольства в Україні

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликання другорядних співробітників і членів сімей працівників посольства в Україні. У відомстві підкреслили, що дипломатична місія продовжить працювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Канади.
"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних Канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", - йдеться в повідомленні.
У канадському МЗС підкреслили, що посольство в Україні продовжує працювати. Найближчим часом команда дипмісії посилять співробітники, що володіють досвідом у реформі сфери безпеки, управлінні конфліктами та інших областях.
Нагадаємо, 30 січня в Україну з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.
Зазначимо, раніше уряд Канади закликав членів сімей співробітників посольства в Україні.